Europei: Italia soffre ma vince

L’Italia soffre ma ai supplementari trova le reti di Chiesa e Pessina, batte l’Austria 2-1 e vola ai quarti di finale degli europei. Il sogno azzurro continua, ma quale sarà la prossima avversaria? Quale accoppiamento? Quando si giocherà il match di quarti di finale?

In base al tabellone degli europei, le possibili avversarie sono due: l’Italia sfiderà una fra Belgio e Portogallo, che si affronteranno domenica 27 giugno alle ore 21.00 all’Estadio “Cartuja” di Siviglia.

Ritmi molto alti fin dai primi minuti della partita. Il primo tempo finisce 0-0, con un’Austria molto chiusa con un pressing efficace in centrocampo e un’Italia poco esaltante, nonostante tutto gli azzurri hanno in attivo due occasione da gol con Barella e Immobile. Un primo tempo difficile per gli azzurri. La partita si chiude nei 90 minuti regolamentari 0-0. Un risultato giusto con l’Austria che ha dimostrato di essere una grande squadra, soprattutto sul lato fisico. Si va ai tempi supplementari per stabilire chi passerà il turno. Al 93′ Belotti serve Chiesa, entrati entrambi nel secondo tempo, blocca il portiere austriaco. Al 94′ Spinazzola pesca Chiesa in area. Lo juventino controlla in piena area, con un sinistro fantastico infila la porta austriaca. Al 105′ arriva il raddoppio degli azzurri, con Pessina a che supera Bachmann di sinistro. Al 115′ accorcia le distanze Kalajdzic. Finisce la partita 2 a 1. Decisivi i cambi di mister Mancini, che va in gol con Chiesa e Pessina. L’Italia guadagna la qualificazione ai quarti di finali. Troverà sul suo cammino il Belgio o il Portogallo.