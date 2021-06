Calcio: Serie D, il PDHAE segna e sogna poi è travolto dalla Castellanzese

Cullati fino a questo pomeriggio, si sono infranti allo stadio 'Provasi' di Castellanza i sogni degli orangerossoblù di mister Roberto Cretaz, sconfitti per 5 a 1 dalla Castellanzese dopo essere passati in vantaggio nella finale dei playoff per la promozione in Lega Pro.

Match acceso da primi minuti. Al 2' il PDHAE ci prova con il tiro da fuori di Cena sugli sviluppi di un calcio d’angolo che si stampa sulla traversa. Poi inizia a macinare gioco la Castellanzese: al 7’ ci prova Fusi con un destro a giro che però termina fuori. Al 15’ arriva il vantaggio ospite: sugli sviluppi di un corner è Balzo di testa a superare Indelicato portando così il match sullo 0-1 per i valdostani. Dopo dieci minuti ci prova bomber Chessa, il cui tiro a giro dal limite dell’area finisce però alto. Poco dopo ci è la volta di capitan Colombo, la cui punizione da circa 25 metri termina alta. Al 29’ si fanno vedere nuovamente in avanti gli orange: ci prova da fuori Jeantet, il cui sinistro impegna Indelicato alla presa bassa.

Prima del duplice fischio, buona iniziativa di Talarico sulla destra, la palla arriva a Mecca che però non riesce a colpire bene la palla che diventa facile preda per Vinci. Un minuto più tardi neroverdi vicini al pareggio, con un tocco sotto di Chessa da posizione defilatissima, che però viene spazzato in corner da Ferrando.

Ad inizio ripresa l' episodio chiave del match: Ferrando stende Chessa in area e l’arbitro indica il dischetto estraendo secondo giallo e cartellino rosso al difensore valdostano. Dagli undici metri Chessa spiazza Vinci e fa 1-1 con il PDHAE in inferiorità numerica.

Al 7’ arriva il raddoppio neroverde: cross di Chessa dalla destra che pesca Ghilardi sul secondo palo, che con un preciso sinistro al volo trova il fondo della rete. Al 15’ squillo degli ospiti con Jeantet che di testa non inquadra la porta. Poi due reti in rapida successione che chiudono la partita. Al 20’ Talarico va via sulla destra e conclude, Vinci risponde presente ma nulla può sul tap-in di Colombo. Due minuti dopo ripartenza fulminea neroverde: Gulinelli lancia Chessa sulla destra che entra in area e di destro trova la rete del 4-1. Nel finale ci prova con orgoglio Varvelli di testa, ma il capitano orange non trova lo specchio della porta. Al novantesimo arriva anche il quinto gol, che porta la firma di Gazzetta che supera Vinci con uno splendido tiro da fuori area.