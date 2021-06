Basket: U18, l'Eteila soffre ma vince contro il Cus Torino

Vittoria nei secondi finali per i ragazzi dell’Under 18 dell'Eteila Basket, che riescono ad avere la meglio per 64 a 62 su un coriaceo Cus Torino. Buona partenza per Regruto e compagni che provano la fuga già nel primo periodo giocando con una buona intensità. Ma ben presto le cose cambiano: passaggio a vuoto per i valdostani tra la fine del secondo quarto e il terzo periodo. Il Cus macina gioco e si porta sul 38-49 di fine frazione . Sembra che la partita sia segnata per gli atleti di Stella Lippolis ma nel quarto periodo Luboz e compagni riescono a trovare il bandolo della matassa e punto dopo punto riaprono il match.

Secondi finali vibranti ma che alla fine vedono i ragazzi dell'Eteila avere la meglio e portare a casa, per come si era messa la partita, una insperata vittoria. Secondo posto finale in campionato, un ottimo risultato per i ragazzi di coach Artuso che raccolgono meritatamente i frutti di una crescita in generale del gruppo molto importante.

Ora meritato riposo e l’arrivederci alla prossima stagione sperando di tornare alla normalità degli anni passati.