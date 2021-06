Basket: U20 Silver, l'Eteila cappotta il Novara e vince il titolo Piemontese

L’Eteila Basket vince il titolo Piemontese Under 20 Silver, primo titolo giovanile per la società valdostana, sconfiggendo il Novara per 71 a 48.

"Grande soddisfazione per il presidente Stella Lippolis, per coach Colombini e per i nostri ragazzi - si legge in una nota della società - per una vittoria più che meritata oggi , e per una stagione sicuramente al di là della pandemia da incorniciare. Ora il sigillo finale con una prestazione maiuscola di squadra contro un Novara Basket salito ad Aosta per vendere cara la pelle. Ma la squadra non ha tremato e tutti hanno portato il loro contributo alla vittoria finale".

Una partita che si è messa in discesa subito grazie alle giocate di un super motivato Artuso che crea il primo allungo sul 17-12 del primo quarto.

Secondo periodo e sale in cattedra Cuneaz autore di 10 punti. La palla si muove in maniera precisa e ordinata e la difesa ad uomo a dispetto del gran caldo funziona benissimo e Novara fatica tremendamente a trovare la via del canestro.

Si val al riposo sul 42-24 e partita virtualmente in ghiaccio: le squadre oramai sono stanche, il caldo si fa sentire e le gambe dei ragazzi incominciano a fare fatica. Novara prova una zona nel disperato tentativo di recuperare lo svantaggio, ma l'Eteila non perde la calma e con pazienza arriva al 62-32 con un canestro di Artuso.

"Da lì in poi è una passerella per tutti i nostri ragazzi incitati da un ottimo e caloroso pubblico - conclude la nota - trionfo finale con tanto di taglio della retina. Un titolo Piemontese e sempre una grande soddisfazione, che in Valle mancava da molto tempo. Finisce anche la stagione della under 20 nel migliore modo possibile e che sia di buon auspicio anche per gli anni futuri per il nostro settore giovanile".