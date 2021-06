EUROPEO 2020/21: Eriksen migliora e rassicura i compagni dell’Inter

Christian Eriksen ha scritto ai suoi compagni dell'Inter per rassicurarli dopo il malore che lo ha colpito durante il match d'esordio della sua Danimarca a Euro 2020 contro la Finlandia. Come riportata dall’Adnkronos a rivelarlo è stato l'ad nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni della Rai.

La conferma giunge da Peter Moeller, dirigente della federcalcio danese, come riferisce il quotidiano Ekstrabladet ha fornito news rassicuranti sulle condizioni del centrocampista, colpito da malore durante il match con la Finlandia, valido per Euro 2020. Eriksen ha avuto modo anche di parlare con i propri compagni, che successivamente sono tornati in campo nella sfida persa 1-0. Eriksen è stato ricoverato in ospedale a Copenhagen.