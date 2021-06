Calcio: Serie D, il PDHAE torna alla vittoria e risale la classifica

Vittoria al cardiopalma nella 36esima giornata del girone A del campionato di calcio di serie D per il PDHAE, che allo stadio comunale di Montjovet 'regola' in rimonta il Borgosesia per 2 a 1.

Rete di Areco al 25esimo del secondo tempo e i piemontesi a sorpresa passano in vantaggio dopo 70 minuti in cui gli orangerossoblu di mister Cretaz sono sembrati padroni del campo ma non sono riusciti a concludere. PDHAE gelato ma si riprende el 40' con Filip pareggia; due minuti dopo è Varvelli a mettere in rete il gol della vittoria.

Quarti a 67 punti i ragazzi di mister Cretaz sono a un solo punto di distacco da Bra e Castellanzese a pari punti ma rispettivamente secondo e terzo in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA