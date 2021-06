Basket: U13, l'Eteila sbanca Tortona

Nuovo successo esterno per i ragazzi di coach Rosset, che sbancano il parquet di Tortona al termine di una partita giocata ancora una volta su buoni livelli.

Dopo un avvio a bassi ritmi dovuto sopratutto al caldo, i ragazzi dell'Eteila prendono le misure ai padroni di casa e giocano una seconda frazione di spessore soprattutto nella metà campo difensiva che danno la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (19-29).

Terza frazione con Mariano e compagni in controllo e ad inizio del quarto periodo Tortona tenta una disperata rimonta.

Bravi gli atleti valdostani a non disunirsi e a mantenere alta la concentrazione sufficiente per portare a casa i due punti per mantenerci al vertice in classifica nel girone di consolazione.

Ora settimana di stop, l'Eteila ritorna in campo domenica 20 giugno al Palamiozzi contro l'Arona.