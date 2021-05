Basket: U13, Eteila spadroneggia sul campo di Arona

Convincente successo per l'under 13 Elite dell'Eteila Basket in quel di Arona, dove i ragazzi di coach Rosset hanno sconfitto i padroni di casa per 55 a 34.

Una prestazione di spessore per l'Eteila che si prende due punti sul campo di una buona squadra giocando una partita di carattere, di intensità difensiva e di energia come forse non si era mai visto in questa stagione.

Aldini e compagni prendono il comando delle operazioni fin dal primo quarto e controllano il match fino all’intervallo andando al riposo sul 20-29.

Nel terzo e quarto periodo sale l’intensità difensiva, Arona segna 'solo' 14 punti e i ragazzi di coach Rosset sono bravi anche a gestire bene i possessi offensivi portando a casa i due punti con il tabellone che segna un rassicurante 34-55 . Prossima settimana nuova trasferta domenica 6 giugno a Tortona.

Formazione Eteila e referti: Vanzetti, Frassy, Vignoli, Di blasi, Aldini 13, Mariano 18, Prunas Scancarello 4, Docaj, Roveyaz 15, Odoguardi 5.