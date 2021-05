Basket f: Eteila ko nella Coppa del Centenario

La torinese 'Area Pro 2020' ha sconfitto con un sonoro 80 a 36 le 'Stelline' della formazione Progeca dell'Eteila Basket.

Si è dunque chiusa con una sconfitta sul campo di Rivalta l'avventura delle ragazze di Stella Lippolis nella Coppa del Centenario di pallacanestro,

"In questo momento non sappiamo se questa è stata l'ultima partita di questa strana stagione - ha commentato la Presidente della società - comunque sia siamo orgogliosi del percorso fatto dalle nostre ragazze in questi sette anni, dalla vittoria in coppa Piemonte al primo anno in under 13, alla finale l'anno successivo, alle qualificazioni nei gironi top ed alla semifinale, sempre di coppa Piemonte, nel primo anno di under 18. Comunque sempre e dovunque Forza Eteila'.