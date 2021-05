Basket: U16, Eteila cede contro il forte Rivarolo

Settimana da dimenticare per l’Under 16 dell'Eteila Basket che è stata sconfitta a Rivarolo per 62 a 59 al termine di un tempo supplementare.

Partono male i valdostani, poco concentrati e difendendo male a uomo lasciando sempre troppo spazio agli avversari. Rivarolo ringrazia a prende un buon vantaggio e si va al riposo sul 34-16 per i padroni di casa.

Coach Albanese dopo aver ruotato tutti i giocatori a disposizione sprona i propri ragazzi durante l’intervallo puntando sull’orgoglio dei propri atleti.

Reazione che ben presto si concretizza e punto dopo punto si arriva all’ultimo possesso con palla agli avversari e sul punteggio di 56-56. Rivarolo non segna e si va all’overtime dove però la stanchezza della partita di venerdì sera e anche lo sforzo compiuto per rientrare in partita giocano un brutto scherzo ai ragazzi dell'Eteila che non riescono più a trovare la via del canestro.

Rivarolo vince meritatamente una partita che ha sempre condotto, mentre per i rossoneri c'è ancora tanto lavoro da fare in palestra per migliorare, in attesa della seconda fase del campionato.