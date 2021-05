Basket: Under 13, l'Eteila travolge il Tortona

Convincente vittoria dell'Under 13 Elite dell'Eteila Basket, che ha avuto la meglio sul Tortona per 80 a 54.

Gara di spessore per i valdostani che partono con il piglio giusto e cominciano a macinare gioco fin dal primo quarto.

Un giusto atteggiamento che si è tradotto in una difesa molto aggressiva che ha facilitato il contropiede generando parecchie situazioni di tiro in soprannumero. All’intervallo il tabellone segna 39-27 per i giovani cestisti di coach Rosset.

Inerzia che continua ad essere saldamente nelle mani dell'Eteila grazie anche a percentuali di tiro di tutto rispetto e vantaggio rassicurante alla fine del terzo periodo 58-36. Senza scossoni l’ultimo periodo e comoda vittoria finale con il punteggio di 80-54. Prossima settimana turno di riposo. Si tornerà in campo domenica 29 maggio ad Arona.

Formazione Eteila: Bragardo 6, Vanzetti, Frassy, Duc 2, Aldini 15, Lillaz 14, Mariano 21, Prunas 7, Roveyaz 4, Odoguardi 11.