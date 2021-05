Basket: Nasce la squadra femminile Senior dell'Eteila

New entry nella società Eteila Basket di pallacanestro: da quest'anno sarà in campo anche una squadra femminile in categoria Senior.

"L'avevo promesso 10 anni fa - commenta con entusiasmo Stella Lippolis, presidente dell'Eteila - che avrei portato a termine la squadra femminile fino ai Senior; per questo traguardo devo ringraziare prima di tutto le mie ragazze, poi i coach Pietro e Laura il cui impegno è stato eccezionale. Sono molto orgogliosa della nostra società sportiva che con tanti sacrifici e molta serietà ha raggiunto l'obiettivo".

Norme anti Covid permettendo, le senior dell'Eteila potranno scendere in campo dall'avvio del prossimo campionato.