Basket: Under 20, Eteila vince in trasferta contro il Venari

Trasferta vittoriosa per i ragazzi dell’under 20 dell'Eteila Basket che hanno regolato per 65 a 52 in trasferta un coriaceo Venaria.

Avvio stentato per i nostri atleti che oltre a perdere Mimotti dopo due minuti per un infortunio al ginocchio si ritrovano anche sotto nel punteggio (20-12) con un Venaria che domina in attacco mettendo a dura prova la nostra difesa a uomo.

Immediato time out di coach Colombini e obbligato passaggio alla difesa a zona che riporta l’inerzia della nostra parte. Ora sono i padroni di casa a non trovare più la via del canestro.

Capitan Paonessa trascina i suoi compagni ad un rapido recupero e l’Eteila prende il comando delle operazioni.

Con un parziale di 14-33 a cavallo del secondo e terzo periodo i nostri ragazzi mettono in ghiaccio il risultato rendendo vano l’ultimo tentativo di rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto.

Da segnalare la buona prova di Regruto che ha giocato con personalità, mentre Cheney ha dato il suo contributo ai rimbalzi difensivi.

Esordio anche per Bragardo che è andato a segno nella sua prima partita con l’under 20.

Prossimo impegno venerdì prossimo alle 21 al Palamiozzi contro il Grugliasco.