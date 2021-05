Calcio a 5 f: U19, l'Aosta domina sul Solarity

La formazione dell'Aosta 511 Under 19

Si è chiusa con una sonora vittoria per 5 a 0, la sesta giornata del campionato nazionale Under 19 di calcio a 5 femminile per la squadra 'A' dell'Aosta 511 di mister Fabiano Frison sulla formazione 'B' allenata da Wildo Ghidoni.

La sfida giocata al Montfleury ha visto la tripletta di Gorraz e le reti di Rosaire e Vallet.

Formazione Aosta 511 A: Aline Machet (p), Claudia Casadei (cap ), Lucrezia Frison, Martina Gorraz, Rebecca Cheli, Nicole Vallet, Giulia Gallo, Sophie Rosaire.

Formazione Aosta 511 B: Elisa Spagnuolo (p), Rebecca Cerri (cap), Letizia Pierucci, Asia Orfano, Gaia Prosperi, Ilaria Cantore, Giulia Vittori, Sara Branche, Decise De Gattis, Sindy Tophana.