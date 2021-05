Basket: Open femminile Coppa del Centenario, sconfitta onorevole per l'Eteila

Seconda partita all'Open femminile Coppa del Centenario per la squadra femminile della Progeca Eteila Basket che incomincia a prendere forma.

La formazione parte molto bene e ribatte colpo su colpo alla più esperte torinesi dell'Avigliana Basket.

A metà del secondo quarto riesce anche a portarsi avanti di qualche punto poi il cambio di difesa delle piemontesi mette un po' in difficoltà la valdostane e le prime ribaltano di nuovo il punteggio in loro favore.

Da quel momento in poi la partita viaggia in pieno equilibrio ma l'Eteila non riesce più a riprendere in mano le redini del gioco.

"Peccato che la stagione sarà breve - commentano i vertici delle 'Stelline' - perché di partita in partita stiamo crescendo in consapevolezza e come gruppo".