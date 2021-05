Rafting: Valori confermati sul Sesia. Villeneuve ancora davanti

Seconda giornata di gare sul Sesia con gli atleti e le atlete in azione impegnati nella discesa classica. Vittoria in 27.03.59 per le ragazze del Rafting Aventure Villeneuve nella prova al femminile, con il secondo posto che va all'equipaggio Sesia Rafting-DRD4 e la terza posizione in favore dell'Adda Viva Indomita Valtellina River. Al maschile si conferma il Rafting Team Verona che precede sul traguardo di soli 2.11 gli atleti del Sesia Rafting. 24.32.30 il tempo dell'equipaggio scaligero; terza posizione invece per l'equipaggio di Vipiteno del Tigerle - ASV Sterzing.

M&N Movimento e Natura chiudono al primo e secondo posto nella categoria del pararafting mix senior; M&N Movimento e Natura che vince anche nella junior maschile davanti a Canoa Club Verona e Indomita Valtellina River. Junior femminile che vede invece le ragazze del DRD4 4 davanti ad Adda Viva Indomita Valtellina River; terzo posto per M&N Movimento e Natura. A seguire anche le gare dell'hydrospeed (risultati in aggiornamento).

Ora testa a giugno con le ultime due giornate di selezioni in Trentino e a seguire il mondiale in Francia.