Basket: Under 15, L'Eteila travolge il Ginnastica Piemonte

Convincente vittoria esterna per l'under 15 della Basket Eteila che a Torino vince anzi domina per 87 a 29 contro la Ginnastica.

Partita che Schenoni e compagni approcciano con la giusta intensità difensiva già dalla palla a due. Difesa che lascia poco ai padroni di casa, capaci di segnare 14 punti nelle prime due frazioni di gioco. Ma più in generale è tutta la squadra di coach Frison a rispondere bene anche in attacco creando buone geometrie di gioco con una menzione particolare per un ottimo Grattacaso.

Nel terzo e quarto periodo, il dominio Eteila è continuato su tutti e due i lati del campo portando i 'bleus' a vincere la partita in maniera più che mai convincente. Ora per l'Eteila testa al prossimo impegno sabato 15 maggio al Palamiozzi, contro il Don Bosco Rivoli.