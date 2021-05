La formazione dell'Aosta 511 Under 19

Si è chiusa con una meritata vittoria, la quarta giornata del campionato nazionale Under 19 di calcio a 5 femminile per l'Aosta 511 di mister Fabiano Frison. La sfida giocata al Montfleury tra le aostane e le sfidanti del Solarity è finita 4 a 2; in goal Cadadei, Gorraz, Lemos, Cheli.

Anche questo è stato un match intenso, giocato a ritmi elevati tra due formazioni che non si sono risparmiate.

Formazione Aosta 511: Machet (p), Casadei (cap), Frison, Gorraz, Lemos, Cheli, Vallet, Rosaire, Gallo.