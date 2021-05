Ancora una vittoria e in trasferta per l'Aosta 511 di calcio a 5 femminile di serie C. Ieri sabato 1 maggio sul campo di Candiolo le gialloblù hanno sconfitto la formazione di casa per 2 a 0, con reti di Grosjacques e Fumaz.

Altri punti d'oro meritati per le ragazze di mister Fabiano Frison, che volano in classifica.

Formazione dell'Aosta 511: Rastello, Casadei, Boa, Grosjacques, Kamar, Frison, Gorraz, Fumaz, Cheli.