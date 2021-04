Tsan: Campionato primaverile al via sabato 1 maggio

Inizia con le sfide di sabato 1 e domenica 2 maggio il 73esimo campionato primaverile di tsan (prima edizione nel 1949). Al via 39 squadre di cui 12 in A, 7 in B, 4 in C, 6 donne e 10 juniores.

Nel 2019 come nelle iscrizioni a marzo, prima del rinvio, le squadre erano 48. Hanno rinunciato 3 di B, 5 di C ed 1 femminile. Si giochera' girone di sola andata con in serie A quarti di finale dei play off per le prime 4 di ogni girone e playout tra le ultime dei due gironi per determinare una retrocessione , semifinali tra le prime quattro nei play off nelle altre categorie. E' questo il primo campionato con presidente Michel Isabellon.

Nel girone A di serie A le teste di serie Chambave e Chatillon giocheranno con Challand St Anselme, Fenus Montjovet 2 e Verrayes 2. Nel girone B le teste di serie Verrayes e Montjovet si misureranno con Saint Vincent, Brisma, Pollein e Challand St Anselme 2.

Anche in serie B play out tra le ultime 2 per 1 retrocessione, in B e in.C promosse solo le vincitrici delle finali.

Per la serie B solo finale (e non semifinale) perche'il girone unico a 7 e' gia' moltolungo