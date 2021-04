Campionati Europei di Canoa Slalom a Ivrea: voglia di canoa, voglia di esserci

Al via il contest fotografico #ivreaworlds indetto dal Comitato Organizzatore: permetterà a 12 vincitori di assistere dal vivo alle gare allo Stadio della Canoa.

Parte mercoledì 24 marzo il contest #ivreaworlds, iniziativa che il Comitato Organizzatore degli ECA 2021 Canoe Slalom European Championships, in programma a Ivrea dal 6 al 9 maggio prossimi, lancia per offrire a tutti i partecipanti ‐ appassionati di questo sport e non solo ‐ la grande opportunità di assistere in presenza alle gare che, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, si terranno a porte chiuse allo Stadio della Canoa.

Per partecipare al contest occorre farsi una fotografia a mezzo busto tenendo tra le mani un foglio su cui è scritto, in modo creativo ma comprensibile, #ivreaworlds, l’hashtag che dà il titolo a questa iniziativa. Lo scatto deve quindi essere postato sui propri profili social (Facebook o Instagram) ‐ nel periodo che va dal 24 marzo fino al 24 aprile compreso – inserendo #ivreaworlds nel testo e taggando la pagina @ivreaworlds.

Al termine del mese di tempo verranno estratti a sorte i dodici fortunati che, per un giorno, a gruppi di tre, potranno accedere allo Stadio della Canoa, in aree appositamente individuate e circoscritte, per assistere alla manifestazione dal vivo, nel pieno rispetto delle restrizioni COVID.

Per quanto concerne il contest, non sono richiesti criteri particolari se non la creatività di ciascuno, sono d’obbligo l’hashtag #ivreaworlds e l’immagine a mezzo busto. Per esempio, è possibile scattarsi una foto all’intero della propria abitazione oppure sotto un albero alla luce del sole, non verrà giudicata la qualità delle fotografie, ma la sorte determinerà i fortunati vincitori.

Per non far mancare il tifo agli atleti durante le discese sul canale, il Comitato Organizzatore sta lavorando ad una seconda iniziativa. Durante i giorni di gara, su uno dei mega schermi installati allo Stadio della Canoa, compariranno, alternati alle immagini della discesa degli atleti, i volti delle prime 100 persone che cliccheranno su un semplice link pubblicato ogni mattina dal 6 al 9 maggio sui canali social di @ivreaworlds.

È un modo simpatico per essere presenti virtualmente e sostenere gli atleti. Tale iniziativa consentirà a chiunque di inviare messaggi ad atleti, personale tecnico, volontari e organizzatori, che verranno visualizzati sui mega schermi.

Tutte le gare saranno riprese e accessibili a tutti in streaming, da qualsiasi postazione smartphone, tablet o pc, sui canali social ufficiali del Comitato Organizzatore.