Basket: Under 13, Eteila sconfitta 79 a 40 dal Rivarolo Usac

Sconfitta pesante per l'Under 13 Elite dell'Eteila Basket che al cospetto della squadra forse più forte del girone ha giocato una partita non propriamente altezza considerato anche il livello tecnico degli avversari.

A Rivarolo la formazione di casa ha vinto per 70 a 40; match giocato in un campo piccolo che sicuramente non ha dato vantaggi ai valdostani, che hanno avuto buoni momenti di gioco solo quando la difesa è salita di tono permettendo di allargare il campo e ripartire in contropiede. Alla fine la superiorità tecnica del Rivarolo Usac è emersa ed è arrivata una vittoria per loro più che meritata . Per l'Eteila una sconfitta che deve essere presa nel verso giusto, come spunto per provare a fare meglio la prossima partita.