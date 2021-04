Scherma: Bronzo per Francesca Armaroli ai regionali di spada

Sabato 24 aprile è stata la volta di Julie Yeuillaz, di Alice Prandelli e di Pietro d'Aquino per le categorie Cadetti (classi 2004-2005-2006) e di Francesca Armaroli per la categoria giovanissime (classe 2009).

Nella fase dei gironi Alice dopo un primo momento di difficoltà riesce a concludere con soddisfazione il girone con 3 vittorie su 6 assalti, mentre Julie, che aveva avuto una splendida prestazione alla scorsa gara di categoria giovani, non riesce a realizzare alcuna vittoria nel girone particolarmente di alto livello. Alice prosegue la gara con l'eliminazione diretta dei sedicesimi, dove cede il passo alla Saettone di Vercelli.

Essendo la gara cadetti di qualificazione alla finale nazionale di categoria, dopo questo assalto Alice ha avuto l'opportunità di rifarsi tirando l'assalto per lo spareggio e per la qualifica, opportunità che non lascia scappare, vince dunque l'assalto staccando il pass per la qualificazione nazionale di Riccione.

Per la categoria Cadetti nel pomeriggio è il turno di Pietro D'Aquino (classe 2006, quindi più giovane rispetto agli atleti in gara fino alla classe 2004).

Nella fase girone Pietro realizza per 5 vittorie su 6, senza regalare punti agli avversari e mettendo in campo la scherma pulita ed efficace degli schermitori più esperti, che gli permette di avere la meglio su ottimi atleti come Tauro dell'Accademia Marchesa di Torino e di Galli di Vercelli. Dopo il bel successo del girone Pietro si piazza al 9o posto in classifica provvisoria.

Nelle eliminazioni dirette Pietro e sfortunatissimo: incredibilmente Perello di Torino (classe 2004 e 40o nel ranking nazionale) aveva realizzato solo due vittorie al girone e capita in abbinamento alla diretta dei sedicesimi con Pietro che putroppo, dopo un'assalto di altissimo livello, deve cedere la sconfitta 11-15. Perrello concluderà la gara vincendo l'oro e nessuno degli avversari riuscirà a mettergli a segno più di 11 stoccate.

Per le categorie GPG la prima ad affrontare la gara per la categoria giovanissime è Francesca che nella fase girone tira con grande concentrazione e riesce a avere la meglio su tutte le sue avversarie e quindi realizzando 5 vittorie su 5 assalti e piazzandosi alla 2a posizione della classifica provvisoria. Grazie all'ottimo risultato al girone e Francesca passa di diritto la prima diretta e facile per lei anche la diretta per i quarti che supera senza grandi problemi. Forse un po stanca ed appagata Francesca non riesce invece a trovare lo sprint giusto per aggiudicarsi la finale, concludendo la gara con successo ad un fantastico 3o posto... Regala dunque un altro podio al Circolo Scherma Aosta!



Domenica 24 è la volta di Guido Palmieri per la categoria giovanisimi (classe 2009), di Thomas Rollet e Henri Fosson per gli allievi (classe 2003) e Nicolas Artosi, il più giovane degli atleti del Circolo Scherma Aosta in gara, categoria maschietti (classe 2008).

Molto simili sono le prestazioni di Guido e Nicolas, che si trovano un po spiazzati alla fase girone: entrambi realizzano una sola vittoria (seppur entrambi vincono con le teste di serie!) e perdendo molti assalti 4-5 (quindi sfiorando molto vittorie). Entrambi, penalizzati dal piazzamento nella classifica provvisoria cedono la sconfitta ad dei bravi avversari: Nicolas 8-10 davvero per un pelo e dopo una bella rimonta.

È infine il momento di Thomas è Henri che nella fase gironi non si fanno sorprendere. Henri realizza 3 vittorie su 6 assalti e Thomas 4 vittorie su 6 assalti. Piazzandosi a metà della classifica provvisoria, per entrambi si prospetta una diretta per i sedicesimi piuttosto difficile. Thomas riesce ad avere la meglio sull'avversario Caccialupi di Novara vincendo 15-10, mentre Henri non riesce trovare la chiave di lettura contro il bravo Manzone di Torino.

La corsa per gli ottavi termina a anche per Thomas contro Galluzzo di Ivrea. Concludono la gara dunque al 13o Thomas e 20o Henri posto su 39 partecipanti.



Complimenti in particolare a Francesca per l'ottimo piazzamento, ed ad Alice per la qualificazione alla prova nazionale, ma comunque a tutti, ai più e ai meno fortunati.

Bravissimi soprattutto per aver messo in pedana passione e determinazione in un momento è in un contesto molto difficile, quello delle dure disposizioni anti Covid che non hanno permesso hai genitori di assistere alla gare e che hanno un po smorzato la solita bella atmosfera di festa tipica delle gare di Scherma.

Quindi ancora più bravi del solito i nostri schermitori valdostani!