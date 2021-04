Calcio a 5: A2, Aosta 511 sconfitta di misura dal Milano

Amara per l'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa la 22esima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I gialloblù terzultimi, non ancora salvi ma in zona playout a 18 punti, sono stati sconfitti in casa per 5 a 6 dal cinico Milano trascinato da Gargantini e Migliano Minazzoli, autori due due doppiette (in gol anche Peverini e Volonteri).

A nulla dunque è valsa la partenza a razzo dell'Aosta, in gol subito al 2' con Geovanne Da Silva (che resta capocannoniere) e poi al 5' con Tiago Calli.

Un minuto dopo il Milano accorcia e 40 secondi dopo pareggia e prende in mano le redini del gioco.

RISULTATI E CLASSIFICA