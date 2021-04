Basket: U 16, tutto facile per l'Eteila contro un dimesso Ciriè

Pronto riscatto per l’Under 16 dell'Eteila basket che vince con merito per 76 a 43 contro il Cirié anche se la partita è stata in equilibrio fino al terzo periodo. Ma andiamo con ordine.

Avvio equilibrato con le due squadre che giocano alla pari. Nel secondo periodo, Cirié prende qualche lunghezza di vantaggio grazie ad alcune giocate offensive dei nostri ragazzi un po’ confusionarie.

Nel finale di periodo, Paba e compagni riprendono il comando delle operazioni e si va al riposo sul 33-28. Terzo periodo di nuovo altalenante per i ragazzi di Stella Lippolis, che alternano momenti di buon gioco corale a momenti dove le letture sono spesso individuali e questo nel basket paga sempre molto poco.

E nel quarto periodo la circolazione di palla diventa un fattore decisivo. Cirié tenta un pressing per la verità un po’ maldestro che i valdostani superano con estrema facilità andando a tirare sempre in superiorità numerica. Paba , Parisi e Polin vanno a nozze e scavano il solco definitivo, portando l’Eteila ad una comoda vittoria.