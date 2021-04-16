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SKYROLL-BIATHLON | 16 aprile 2021, 20:44

Skiroll: La composizione delle squadre per la stagione 2021

La Valle d'Aosta esprime tecnici e atleti; sono in tre a rappresentare la bandiera rossonera. L'allenatrice femminile Solange Chabloz, la nutrizionista Marta Fontana e l'atleta Sabrina Borettaz dello sci club Amis de Verrayes

Skiroll: La composizione delle squadre per la stagione 2021

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera n. 227 del 9 aprile 2021 la composizone delle squadre di skiroll della stagione ormai imminente. Confermato il direttore tecnico Michel Rainer, sono tre i gruppi (A, giovani e osservati), per un totale di ventuno atleti, ecco il quadro completo del team.

TECNICI

Direttore Tecnico                          RAINER MICHEL C.S. CARABINIERI
Allenatore responsabile               SBABO EMANUELE SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D
Allenatore Squadre femminil        CHABLOZ SOLANGE C.S. ESERCITO
Tecnico materiali                          RIPAMONTI MARCO S.C. LISSONE
Tecnico                                          ROSA ANNA S.C. VALSASSINA
Tecnico                                           BECCHIS FLAVIO SKI AVIS BORGO LIBERTAS A.S.D.
Fisioterapista                                RUGGIERO ANTONIO GIULIO S.C. OPI ASS.
Nutrizionista                                 FONTANA MARTA S.C. BRUSSON

SQUADRA A

ATLETI
BECCHIS EMANUELE                     25/04/1993 S.C. ENTRACQUE
BECCHIS FRANCESCO                    09/03/1997 S.C. ENTRACQUE
CURTI LUCA                                       23/09/1997 S.C. ORSAGO
GALASSI MICHAEL                          04/01/1990 S.C. ORSAGO
GIARDINA JACOPO                          05/12/1996 TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX
MASIERO RICCARDO LORENZO 30/11/2001 S.C. VALDOBBIADENE
TANEL MATTEO                                28/03/1993 ROBINSON TEAM ASS. SPORTIVA
VALERIO MICHELE                          15/09/1999 ASS. SPORT. CARISOLO

ATLETE
BOLZAN ANNA                   11/05/1995 S.C. ORSAGO A.D.
SORDELLO ELISA             01/02/2000 S.C. ENTRACQUE

SQUADRA GIOVANI

ATLETI
ARTUSI AKSEL                    16/01/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO
GAUDENZIO MARCO        18/07/2004 BACHMANN SPORT COLLEGE
GIRAUDO SAMUELE         22/10/2003 ASD S.C. VALLE STURA
LORENZETTI GIOVANNI 06/03/2003 ASS. SPORT. CARISOLO
MUNARI RICCARDO          14/10/2003 SKI COLLEGE VENETO

ATLETE
GISMONDI MARIA            13/06/2004 BACHMANN SPORT COLLEGE
MORTAGNA LAURA         07/04/2003 G.S. FFOO (TESSERATA)

SQUADRA OSSERVATI

ATLETI
BERLANDA ALESSIO        29/09/1979 TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX
GATTI GIANMARCO          13/03/2000 S.C. VALLE ANZASCA

ATLETE
BECCHIS CHIARA               30/05/1999 ASS. SKI AVIS BORGO LIBERTAS
BORETTAZ SABRINA         02/07/2003 S.C. AMIS DE VERRAYES

red.pi.

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