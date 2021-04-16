Skiroll: La composizione delle squadre per la stagione 2021

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera n. 227 del 9 aprile 2021 la composizone delle squadre di skiroll della stagione ormai imminente. Confermato il direttore tecnico Michel Rainer, sono tre i gruppi (A, giovani e osservati), per un totale di ventuno atleti, ecco il quadro completo del team.
TECNICI
Direttore Tecnico RAINER MICHEL C.S. CARABINIERI
Allenatore responsabile SBABO EMANUELE SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D
Allenatore Squadre femminil CHABLOZ SOLANGE C.S. ESERCITO
Tecnico materiali RIPAMONTI MARCO S.C. LISSONE
Tecnico ROSA ANNA S.C. VALSASSINA
Tecnico BECCHIS FLAVIO SKI AVIS BORGO LIBERTAS A.S.D.
Fisioterapista RUGGIERO ANTONIO GIULIO S.C. OPI ASS.
Nutrizionista FONTANA MARTA S.C. BRUSSON
SQUADRA A
ATLETI
BECCHIS EMANUELE 25/04/1993 S.C. ENTRACQUE
BECCHIS FRANCESCO 09/03/1997 S.C. ENTRACQUE
CURTI LUCA 23/09/1997 S.C. ORSAGO
GALASSI MICHAEL 04/01/1990 S.C. ORSAGO
GIARDINA JACOPO 05/12/1996 TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX
MASIERO RICCARDO LORENZO 30/11/2001 S.C. VALDOBBIADENE
TANEL MATTEO 28/03/1993 ROBINSON TEAM ASS. SPORTIVA
VALERIO MICHELE 15/09/1999 ASS. SPORT. CARISOLO
ATLETE
BOLZAN ANNA 11/05/1995 S.C. ORSAGO A.D.
SORDELLO ELISA 01/02/2000 S.C. ENTRACQUE
SQUADRA GIOVANI
ATLETI
ARTUSI AKSEL 16/01/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO
GAUDENZIO MARCO 18/07/2004 BACHMANN SPORT COLLEGE
GIRAUDO SAMUELE 22/10/2003 ASD S.C. VALLE STURA
LORENZETTI GIOVANNI 06/03/2003 ASS. SPORT. CARISOLO
MUNARI RICCARDO 14/10/2003 SKI COLLEGE VENETO
ATLETE
GISMONDI MARIA 13/06/2004 BACHMANN SPORT COLLEGE
MORTAGNA LAURA 07/04/2003 G.S. FFOO (TESSERATA)
SQUADRA OSSERVATI
ATLETI
BERLANDA ALESSIO 29/09/1979 TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX
GATTI GIANMARCO 13/03/2000 S.C. VALLE ANZASCA
ATLETE
BECCHIS CHIARA 30/05/1999 ASS. SKI AVIS BORGO LIBERTAS
BORETTAZ SABRINA 02/07/2003 S.C. AMIS DE VERRAYES