Calcio a 5 f: U19, l'Aosta strappa un punto con il Top Five

Si è chiusa con un pareggio che ha accontentato tutti, la seconda giornata del campionato nazionale Under 19 di calcio a 5 femminile per l'Aosta 511 di mister Fabiano Frison. La sfida giocata sul campo di Torino tra la Top Five e l'Aosta è finita 1 a 1; la rete del prezioso pareggio per l'Aosta è stata segnata da Cheli.

Match intenso, giocato a ritmi elevati tra due formazioni che non si sono risparmiate ma hanno dedicato maggiore attenzione alla tattica difensiva.

Formazione Aosta 511: 1 Aline Machet, 2 Claudia Casadei, 3 Lucrezia Frison, 4 Lemos Gabriely, 5 Nicole Vallet, 6 Rebecca Cheli, 8 Jislaine Kamar, 10 Martina Gorraz, 11 Sophie Rosaire, 13 Giulia Gallo.