Ottima prestazione quella messa in opera in trasferta dai giocatori dell’Eteila Basket under 18, che sono scesi in campo contro i piemontesi del Conte Verde. I giovani cestisti di coach Artuso sono riusciti a portare a casa una importante vittoria per 37 a 64.

Questi i parziali: 16-20, 2-9, 10-11, 9-24.

Formazione Eteila: Cheney 30, Andriolo 3, Broccolato, Luboz 2, Bragardo 4, Regruto Tomalino 10, Pacchiodi 8, Saltarelli 2, Di Francesco, Bartoszek 5.