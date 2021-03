Calcio a 5: Aosta ko con l'Arzignano ma prestazione convincente

Ha retto bene il campo, anzi se avesse vinto non avrebbe rubato niente, ma alla fine l'Aosta 511 ha dovuto cedere alla forza degli avversari, tra i quali è spiccato anche il portiere Pozzi che in almeno tre occasioni ha salvato il risultato. In terra veneta è finita 2 a 1 per i padroni di casa la sfida Arzignano-Aosta 511, 19esima giornata del girone A del campionato di serie A2 di calcio a 5. Gialloblù in vantaggio dopo meno di quattro minuti con Geovanne; poi Molaro al 17esimo pareggia per i veneti e in avvio ripresa Tres fissa il risultato sul 2 a 1; generosa e di qualità la prestazione della squadra di Rodrigo Rosa, che resta al terzultimo posto in classifica mentre l'Arzignano in forza della vittoria sale in vetta.

Sono dunque quattro per ora le squadre in testa al girone A. La L84, che giocherà il 24 marzo a Mestre con la Fenice, viene agganciata da Arzignano, Atletico Nervesa e Massa, chi in un modo chi in un altro tutte a segno. Rallenta solo Milano, fermato sul pari a Prato.

RISULTATI E CLASSIFICA