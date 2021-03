Calcio a 5: A2, trasferta proibitiva per l'Aosta 511

Sfida delicata ma assai difficile quella che attende oggi pomeriggio alle 15 sul campo veneto di Arzignano i gialloblù dell'Aosta 511 impegnati nel girone A del campionato di calcio a 5 serie A2. La diciannovesima giornata mette di fronte i secondi in classifica, a soli tre punti (29) dalla vetta 'gestita' in solitaria dall'L84, con i valdostani di mister Rodrigo Rosa, terzultimi a 16 punti e inseguiti dal Bubi Merano (14). L'Aosta lotta per la salvezza, l'Arzignano per la promozione: le premesse di una sfida al cardiopalma ci sono tutte.

Quanto al resto del girone, dopo il successo della Roma nel derby del PalaGems, sabato 6 sono andate in scena altre diciotto gare che hanno cambiato il volto dell’alta classifica.

E' stata festa tripla, infatti, per la L84. I neroverdi fanno la voce grossa nello scontro al vertice contro l’Atletico Nervesa, ma prendono punti nei confronti di un Arzignano che non va oltre il pari interno nel derby con la Fenice e anche di un Città di Massa doppiato in casa dal redivivo Saints Pagnano. Vincono Milano e Città di Mestre.

RISULTATI E CLASSIFICA