Calcio: Nunzio Santoro, 'Il Puchoz torni a vivere per il bene dello sport e dei giovani'

Aosta Ubriaca: si, è vero. Noi di passione e voi che pensate il futuro della Città di cosa siete inebriati? Della voglia di stupire? Calma. Leggete, ascoltate i commenti di chi ha vissuto il Puchoz e capireste che nonostante non ci sia attualmente un utilizzo completo dell' impianto, una Società guida di richiamo ed il momento critico generale richieda altri impegni sociali come si senta comunque la spinta a non condividere iniziative che non avrebbero più ritorno.

Il Pistoni di Ivrea, il La Marmora di Biella, il Piola di Vercelli, il Moccagatta di Alessandria per citare alcuni complessi, seppure vetusti, sono tuttora l'orgoglio e il migliore distintivo sportivo delle loro Città.

Sono parte indissolubile della quotidianità di quella gente.. E questo stato non è sentito solo dagli sportivi, no è patrimonio di tutti e nessuno pensa di barattarli, seppure ubicati in centro città, per estemporanee iniziative.

E allora il Puchoz torni ad essere agibile per permettere di fare sport vero e non far crescere generazioni di sportivi virtuali da Playstation. Lasciate perdere le acrobazie elettorali ammiccanti e investite per migliorare senza distruggere .

Troppi cortili e con loro scuole di vita e di sana crescita sono stati cancellati per fare spazio a zone poi degradate.