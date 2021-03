Calcio a 5 F: CI U19, sconfitta ed eliminazione per l'Aosta 511

Sfumata la qualifica in Coppa Italia Under 19 per le ragazze dell'Aosta 511 di calcio a 5, sconfitte con un secco 4-1 dalle torinesi del Top Five nel match di ritorno per la qualificazione giocato ieri al palazzetto Sporting Grugliasco.

Per l'Aosta di mister Fabiano Frison è andata in goal Martina Gorraz.

Formazione Aosta 511: 1 Machet Aline, 2 Frison Lucrezia, 3 Casadei Claudia, 4 Lemos d.S. Gaby, 5 Vittori Giulia, 6 Vallet Nicole, 7 Rosaire Sophie, 8 Gorraz Martina, 9 Orfano Asia, 10 Cerri Rebecca.