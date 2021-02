Calcio a 5: Con la Coppa Italia riparte sabato 27 il settore femminile

Serrati allenamenti in questi giorni per le ragazze dell'Aosta 511: sabato 27 febbraio dopo sei mesi di stop riparte infatti il calcio a 5 femminile.

L'under 19 dell'Aosta sarà impegnato con la Coppa Italia: doppio scontro contro le giocatrici del Top Five di Torino, primo match il 27 con ritorno in trasferta il 6 marzo.

Intanto la Divisione calcio a 5, in riferimento ai “limiti di partecipazione al gioco” comunica di aver prorogato i termini di tesseramento per le categorie dei Campionati Nazionali fino al 26 febbraio 2021 come termine ultimo.