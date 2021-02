Tsan: Organizzati i tornei di primavera con 48 squadre iscritte, sette sono rosa

Pronto il calendario del Campionato primaverile di tsan, da sabato 13 e domenica 14 marzo, con la Paletou e il Trofeo Età a Pollein il 2 giugno.

Ieri sera al Palafent i sorteggi del direttivo: iscritte 48 squadre come nel 2019 (erano 31 nell'autunnale 2020 poi sospeso): 12 in A, 10 in B, 9 in C, 10 juniores con due gironi e semifinali incrociate, sette squadre femminile in girone unico con semifinale e finale, retrocede in B e in C l'ultima dopo i play out.

In serie A nel girone A giocheranno le teste di serie Chambave e Chatillon con Challand St Anselme, Montjovet 2, Verrayes 2 e Fenus. Nel girone B giocheranno con le teste di serie Verrayes e Montjovet con Brisma, St Vincent, Pollein e Challand St-Anselme 2.

In serie B nel girone A le teste di serie Emarese e Verrayes 3 con Quart, Chatillon 2 e Valtournenche 2; nel girone B con le teste di serie St-Vincent 2 e Challand St-Victor ci sono Valtournenche, Fenus 2 e Pollein 2.

In serie C girone A con Montjovet 3, Brisma 2, Chambave 2, St Christophe 2 ed Ayas, nel girone B Challand St.Victor 2, Fenus 3, St Christophe e Brusson.

Negli juniores girone A con Chatillon, St-Vincent, Emarese, Valtournenche, Challand St Victor e Chambave girone B con Pollein, Verrayes, Montjovet, Fenus e Quart.

Donne girone unico con Fenus, Challand St.Victor, Quart, Brisma, Challand St.Anselme, St. Vincent e Pollein. Rispetto al 2019 ritornano le sezioni di St.Christophe (due squadre) e Brusson.