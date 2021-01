Calcio a 5: A2, l'Aosta 511 cade sotto i colpi della capolista L84

Immediato controsorpasso al vertice della classifica del girone A di serie A2 di calcio a 5 da parte della L84. Un riscatto con gli interessi da parte dei neroverdi di Rodrigo De Lima, che a Brandizzio doppiano l’Aosta 511 di Rodrigo Rosa vincendo 4 a 2 e superano in classifica anche i Saints Pagnano, sorpresi in casa dalla Fenice.

Tanti gli ex in maglia piemontese nel match, affrontato con coraggio dall'Aosta; per i gialloblù reti di Da Silva e Pettinari.

Negli altri incontri importanti del girone A, un grande Migliano Minazzoli lancia Milano nel blitz di Massa, super Arzignano a Mestre.

RISULTATI E CLASSIFICA