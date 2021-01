Calcio: Serie D, Il PDHAE vince di misura ed è secondo in classifica

Una rete di Varvelli al 21' del primo tempo, poi Gini ha fatto il resto parando di tutto. Si riassume così il successo casalingo per 1 a 0 del PDHAE sulla Lavagnese nella 14esima giornata di andata del girone A di serie D, ma in realtà i ragazzi di mister Roberto Cretaz in campo hanno messo molto di più: cuore, polmoni e testa per raggiungere un traguardo importante, il secondo posto in classifica a due punti (26 a 28) dalla capolista Gozzano, che ha vinto in trasferta sul campo del Città di Varese.

Match di carattere quello disputato dagli orangerossoblu a Montjovet; prossima partita a Saluzzo mercoledì 20 gennaio contro i padroni di casa, 14esimi in classifica con 15 punti, quasi tutto però conquistati sul terreno amico.

RISULTATI E CLASSIFICA