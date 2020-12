Calcio a 5: Pari amaro per l'Aosta 511 a Merano

Panettone amaro per l'Aosta 511 impegnata nel girone A del campionato di serie A2 di calcio a 5 e che domenica ha giocato il recupero della settima giornata. A Merano è successo tutto nel primo tempo: Aosta di Rodrigo Rosa due volte in vantaggio (prima con Zatsuga, poi con un rigore trasformato da Geovanne da Silva) ma ripreso in entrambe le occasioni da Rafinha, quindi da Caverzan.

Il risultato della prima frazione è anche il finale: 2 a 2 con i gialloblù che conquistano sì un punto prezioso ma hanno molto da recriminare per non essere riusciti a impedire le due rimonte. L'Aosta 511 ora è terzultima con 5 punti in una classifica che vede l'L84 in vetta a quota 18.