Calcio a 5: Prima vittoria dell'Aosta, 8 a 4 al Prato

Primo acuto dell'Aosta 511 che nella decima giornata del girone A di Serie A2 di calcio a 5 vince la prima partita di campionato e lascia l’ultimo posto al Prato. Nello scontro diretto al Montfleuri i gialloblù hanno vinto per 8 a 4 sui toscani, con cinque reti siglate da un ritrovato Da Silva. In reter per l'Aosta anche Zatsuga e Zlohuri.

La sconfitta casalinga della L84, seppur pesante, non cambia la classifica del girone A: il Villorba non ne approfitta e cade a Merate – nel clou coi Saints Pagnano – sotto i colpi di Mejuto, così al secondo posto sale il Città di Massa: Pichi serve il bis nel 5-2 all’Arzignano.

RISULTATI E CLASSIFICA