Calcio a 5: A2, Aosta 511 battuta in casa dal Villorba

L'appuntamento domenicale valido per la quinta giornata del girone A della serie A2 di calcio a 5 permette al Futsal Villorba di salire in classifica. La squadra di De Martin ospitata oggi dall'Aosta 511 al Montfleuri ha sbrigato la pratica già nel primo tempo, con uno scatenato Paky Del Gaudio, autore di una cinquina. E' finita 5 a 8, per l'Aosta di mister Rodrigo Rosa sono andati a segno Tiago Calli con una tripletta, Geovanne Da Silva e Ayoub Zhlouri.

In testa al girone con il Saints Pagnano da oggi c’è anche il Città di Massa di Mastropierro, alquanto convincente con l’Atletico Nervesa: Bertoldi e Quintin in grande evidenza nel 6-2 del PalaSport che vale l’aggancio in classifica al Saints. L'Aosta 511 resta penultimo a 0 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA