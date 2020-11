Calcio a 5: A2, l'Aosta 511 riparte in campionato da una dura sconfitta

E' costato caro all'Aosta 511 di calcio a 5 il lungo di stop di campionato di serie A2, con il rinvio di tre partite e l'annullamento di alcune sessioni di allenamento.

Ieri i rossoneri sono scesi in campo a Merate per la quinta giornata del girone A contro il Saints Pagnano e dopo un avvio splendido che li ha portato sullo 0 a 3, i ragazzi di mister Rosa hanno subito per il resto del match gli attacchi devastanti dei lombardi, che alla fine si sono imposti per 5 a 3. Per l'Aosta hanno segnato Fea, Monteiro e autorete di Carabellese. Ha pesato sul risultato la minor forma fisica degli aostani, che a causa di tanti giocatori positivi al Covid nell'ultimo mese hanno potuto effettuare ben pochi allenamenti. In classifica i Saints balzano momentaneamente al comando del girone, valdostani ancora fermi a quota 0.

Sabato 21 novembre l’Aosta 511 riceve al Montfleuri il Futsal Villorba; fischio d'inizio alle 14,30.

IL TABELLINO DEL MATCH

SAINTS PAGNANO: Lovrenčič, Mauri, Caglio, Mejuto, Carabellese, Esposito, Garrone, Assi, Marabotti, Zaninetti, Personeni, Gianfranceschi. All. Lemma



AOSTA 511: Frezzatto, Calli, Da Silva, Zatsuga, Fea, Zanini, Bianqueti, Zlourhi, Mascherona, Harir, Piccolo, Berthod. All. Rosa



MARCATORI: 2'50'' p.t. Fea (A), 5'02'' Zatsuga (A), 5'50'' aut. Carabellese (A), 7'04'' Assi (S), 12'14'' Mejuto (S), 7'11'' s.t. Assi (S), 16'02'' Assi (S), 19'59'' Mejuto (S)



AMMONITI: Calli (A), Zlourhi (A), Fea (A), Mejuto (S), Mascherona (A)



ARBITRI: Alessandro Salicchi (Terni), Fabio Falso (Formia) CRONO: Gregorio Sommese (Lecco)