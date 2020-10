Futsal femminile: Serie C, buon pari tra Aosta 511 e Piemonte Sport

E' finita 2 a 2, risultato forse più giusto per un match equilibrato, il match disputato a Vercelli tra l'Aosta 511 e il Piemonte Sport 1963, valido pet la terza giornata del campionato di serie C di calcio a 5 femminile.

Per l'Aosta sono andate a segno Vallet e Grosjacques; vede il bicchiere mezzo pieno mister Fabiano Frison: "tutto sommato un buon pareggio esterno per le nostre ragazze, che sono rimaste in vantaggio sino a pochi minuti dal termine".

Formazione Aosta 511: Alice Rastello, Lucrezia Frison, Gulia Bari, Isabelle Grojacques, Rebecca Cheli, Martina Gorraz, Aline Machet , Claudia Casadei, Nicole Vallet e Sophie Rosaire.