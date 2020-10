Tsan: Annullato il Trofeo autunnale, 2020 senza titoli

Alla luce dell"evoluzione della situazione sanitaria, il Consiglio Direttivo dell'Association Valdotena Tsan nella riunione straordinaria di venerdi' sera al Palafent di Brissogne ha deciso all'unanimita' di sospendere e conseguentemente annullare il Trofeo Autunnale.

Anche il campionato primaverile era stato annullato causa Covid: è la prima volta che accade in 72 anni, ovvero dal primo campionato regionale non era mai successo che in un' intera annata non venisse assegnato un titolo. Nel 2000, anno della tragica alluvione, vennero giocate le partite del trofeo autunnale sino alle semifinali, poi non furono disputate le finali.