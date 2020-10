Tsan: Serie A verso entusiasmanti semifinali

Si delinea il finale di campionato per lo tsan di serie A, dove sono gia matematicamente in semifinale Chambave e Verrayes. I numeri direbbero anche bene per lo Chatillon ma per i castiglionesi l'accesso in semifinale non è ancora matematico perche'in caso di sconfitta sabato prossimo con il Montjovet e domenica con il Saint-Vincent , tutte e tre le squadre finirebbero a pari e dunque determinante sarebbe la differenza metri. Finale sabato 31 ottobre su campo da definire.

Per la serie B domenica si giocano i recuperi della seconda giornata, gia' sicura la finale domenica 25 tra l'imbattuta Verrayes e il Valtournenche 1.

Tra gli Juniores sabato semifinali a Saint Vincent tra Valtournenche e Montjovet e a Plan du Lay di Montjovet tra l'imbattuta Verrayes e il Saint Vincent/Emarese.

Finale del campionato femminile sabato a Quart (campo da confermare) tra l'imbattuta Challand Saint Anselme e il Saint Vincent.