Futsal femminile: Serie C, per l'Aosta 511 esordio stravincente; 12 a 1 al Candiolo

Sul campo di None hanno stracciato il Candiolo per 12 a 1 le ragazze dell'Aosta Calcio 511 nella partita d'esordio del campionato femminile di serie C.

In evidenza fra tutte le gialloblù l'attaccante di esperienza Giulia Bari, che ha siglato quattro reti, "ma tutta la squadra ha rispsoto coralmente all'impegno cui era chiamata - commenta coach Fabiano Frison - e il rinforzo delle due giocatrici provenienti dall'ormai sciolta Asd Valdostana ha certamente avuto una parte importante nel risultato. La formazione è molto giovane ma è cresciuta tanto rispetto alla passata stagione. Se questo è l'inizio, allora siamo sulla strada giusta per continuare a far sempre meglio".

In rete oltre a Giulia anche Aline Machet con tre goal, Claudia Casadei (2) Lucrezia Frison e Rebeccha Cheli (1).