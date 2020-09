Basket f: Esordio in serie C per le Stelline dell'Eteila

Scenderanno in campo domenica 29 novembre e sarà il loro esordio nel campionato di Serie C, le ragazze dell'Eteila Basket sotto la guida di coach Pietro Catalfamo. Il girone in cui è stata inserita la formazione valdostana dove hanno fatto rientro giocatrici di grande esperienza comprende due squadre del Novara, il Vercelli, l'Arona, il Nole e il Monferrato.

Per Catalfamo, si tratta del debutto su una panchina senior dopo tante stagione ad allenare giovanissime: "Credo che le ragazze si siano ampiamente meritate la 'promozione' dalla Federazione italiana di pallacanestro; è il coronamento di un sogno; dovremo dare il massimo e dopo un'estate trascorsa a prendere le misure dei nuovi protocolli anti pandemia, adesso occorre serrare le fila e organizzarci". Il calendario definitivo degli incontri è atteso per il mese di ottobre.