Sport Popolari: Arriva a Brissogne il Tocatì per celebrare lo Tsan

Una delegazione della Federachon Esport Nohtra Tera-Fent parteciperà, da venerdì 18 a domenica 20 settembre alla 18esima edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi con il patrocinio di Comune di Verona. O meglio sarà il Festival, quest'anno, a spostarsi in Valle.

Un’edizione speciale dal titolo 'Le Italie dei Borghi in gioco'

Tocatì cambia format e per la prima volta si svolgerà non solo nel centro storico di Verona, ma anche in giro per le piazze italiane. Un evento diffuso che coinvolgerà circa 20 giochi e sport tradizionali che si praticano in varie regioni d’Italia e Tocatì incontrerà là dove sono nati e dove continuano ad essere giocati dalle comunità ludiche.

Protagonisti di questa edizione del Tocatì saranno dunque non solo i giochi tradizionali, ma anche i borghi storici italiani dove questi sono di casa. Un’occasione importante in questo momento per incentivare la scoperta di luoghi poco noti del nostro paese, con un’idea di turismo lento eattento alle tradizioni.

I giocatori valdostani della Fent nei giorni del festival proporranno, nei prati di Brissogne, lo Tsan, il popolare sport di squadra valdostano simile al baseball il cui nome deriva dalla pallina in legno di bosso da colpire con il baquet.

Tra i giochi della tradizione italiana che si svolgeranno nei borghi di appartenenza anche Bijé (Farigliano, Cuneo), Birillo Parato (Fossato Ionico, Reggio Calabria), Cacio al fuso (Pienza, Siena), Corsa con la Cannata (Arpino, Frosinone), Gioco delle Noci (Monterosso al Mare, Liguria), Lancio del Maiorchino (Novara di Sicilia, Messina), Pilote (Gemona del Friuli, Udine), Remiere (Malamocco, Isola di Burano), Trampoli (Schieti di Urbino), S’Istrumpa (Ollollai, Nuoro), Sburla laRoda (Fossacaprara, Cremona) e Zugo de l’ovo (Sezano, Verona).

I giochi che si svolgeranno a Verona e dintorni invece, Schida (da Guidizzolo, Mantova), Morra(da Sant’Anna d’Alfaedo, Verona), Palota (da San Vito al Mantico, Verona), Palo della Cuccagna(da Santa Maria di Zevio, Verona) e diversi giochi da tavoliere come Carrom, Dama e Scacchi. Tutti i giochi sono raggiungibili anche tramite diretta streaming trasmessa sui canali social suicanali social ufficiali e sul sito www.tocati.it.

Il Festival Tocatì si svolgerà nel rispetto delle ordinanze e linee guida vigenti i nmateria di tutela della salute pubblica. Il Festival è da sempre attento a sostenibilità e ambiente ed utilizza solo energia proveniente da fonti rinnovabili. Dal 2015 ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 20121 come evento sostenibile.

