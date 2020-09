Il lungo stop sta per finire: fra due giorni, sabato 12 settembre, il movimento dello tsan torna in campo nel rispetto delle regole e dei protocolli sanitari.

Sono 31 le squadre che si affronteranno nel trofeo autunnale, competizione che da inizio alla stagione 2020/2021: otto in serie A; cinque in B; quattro in C; quattro le formazioni femminili e 10 quelle juniores.

Non giocano in serie A Pollein, Fenus, Montjovet 2 e Challand Saint-Anselme 2. Ritorna in C l'Ayas dopo sei anni.