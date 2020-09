Tsan: Tutte le squadre del Campionato d'autunno

Sono 31 le squadre che si affronteranno da sabato 12 settembre nel trofeo autunnale di tsan: otto in serie A; cinque in B; quattro in C; quattro le formazioni femminili e 10 quelle juniores.

Non giocano in serie A Pollein, Fenus, Montjovet 2 e Challand Saint-Anselme 2. Ritorna in C l'Ayas dopo sei anni.

In A il campionato prevede andata e ritorno con semifinali e finali, in B girone unico con finale, in C andata e ritorno senza finale; per gli juniores girone unico con semifinale e finale; per le donne girone unico con semifinale e finale.

Queste le formazioni nei gironi:



Serie A girone a: Brisma, Challand SA, Verrayes 1 e Chambave;

girone b: Verrayes 2, St-Vincent, Chatillon e Montjovet

Serie B: Valtournenche 1, Valtournenche 2, Verrayes, Challand Saint-Victor e Fenus

Serie C: Chambave, Ayas Fenus e Montjovet

Donne: Challand SA, Fenus, Pollein e St-Vincent

Juniores girone A: Valtournenche, Pollein Fenus, Quart e Verrayes

girone b: St- Vincent/Emarese, Montjovet, Challand SV, Chatillon e Chambave.