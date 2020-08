Addio a Carlo Ferrino, una vita dedidicata allo sport valdostano

Sono celebrate oggi mercoledi 26 agosto ad Aosta le esequie di Carlo Ferrino, ex calciatore e rallysta aostano morto per un infarto che lo ha colpito la scorsa settimana durante una vacanza in Francia. Da alcuni anni Ferrino si occupava con passione della società calcistica CGC Aosta, ma il suo nome è legato indissolubilmente alla gloriosa stagione rallystica della Valle: nel 1973 insieme all'amico di sempre Cristiano Guasti partecipò al Rally di Montecarlo e l'anno prima era stato protagonista al Rally della Valle d'Aosta.

Da giovane era stato calciatore dilettante in Prima e in Terza categoria; una volta appese al chiodo le scarpette aveva sempre seguito le sorti del calcio locale, restando legato alla CGC dove giocavano i figli Raphael ed Elliot, prima come allenatore sino all'incarico dirigenziale insieme a Giulio De Ceglie.