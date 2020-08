Tsan: I campionati riprendono il 12 settembre

Il lungo stop sta per finire: fra poco più di due settimane il movimento dello tsan torna in campo nel rispetto delle regole e dei protocolli sanitari.

Il direttivo presieduto da Elia Saluard ha deciso che i campionati riprendono sabato 12 settembre con il trofeo autunnale. Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 4 settembre; al momento sono trenta le squadre già iscritte, fra le quali tutte le Juniores, mentre sono cinque quelle femminili.

In base al numero di iscrizioni, quest'anno la serie B e la serie C potrebbero essere unite in una sola categoria, mentre al campionato di serie A dovrebbero partecipare otto formazioni e tra queste non ci sarà il Fenus I, impossibilitato a prendere parte al campionato autunnale.

Intanto è confermato che i campionati di rebatta e palet si svolgeranno, se possibile, in forma ridotta dalla seconda metà di settembre, mentre nulla è ancora deciso per la morra.